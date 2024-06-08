Toprağın kraliçesi Iga Swiatek! Fransa Açık'ta 3. kez şampiyon...

Dünya bir numarası Iga Swiatek, Jasmine Paolini'ye set vermedi ve Fransa Açık'ta üst üste üçüncü kez şampiyon oldu...



Polonyalı Iga Swiatek, Serena Williams'tan bu yana 3 yıl üst üste Grand Slam kazanan ilk kadın tenisçi oldu. Böyle bir hakimiyet 10 yıl aradan sonra ilk kez yaşandı. Iga Swiatek toplamda 5. finalinde 4. kez büyük sevinci yaşadı.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki final maçında, Swiatek ile Paolini karşı karşıya geldi.



Fransa Açık'ın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçla, 23 yaşındaki Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon oldu.