Samanyolu Haber /Gündem / Toprak kayması doğalgaz borusunu kopardı /27 Ağustos 2022 00:30

Toprak kayması doğalgaz borusunu kopardı

Bolu'da yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında doğalgaz borusunun da hasar gördüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Bolu'daki bir yıkım alanında yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında doğalgaz borusunun da hasar gördüğü ifade edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin olaya müdahale ettiği, can ve mal kaybı yaşanmadan hasarın giderildiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğalgaz borusunun kopmasına neden oldu.

Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta geçtiğimiz aylarda yıkılan Bolu Belediyesi'ne ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğalgaz borusu koptu.

Bölgede gaz kokusu olduğunu fark eden yurttaşlar, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, doğalgaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğalgaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.
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