Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya şampiyonu oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) açılış yarışında damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Elde ettiği sonuçla puanını 493’e çıkaran Razgatlıoğlu, kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu ilan etti.



2021 yılında Yamaha takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk kez zirveye çıkan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımının renkleriyle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.



Üstün performansıyla adını motor sporları tarihine altın harflerle yazdıran başarılı sporcu, bu zaferle birlikte kariyerindeki başarılarına bir yenisini ekledi.



Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performans ve cesur sürüş teknikleri sayesinde zirveyi kimseye bırakmayan Razgatlıoğlu, İspanya’da elde ettiği ikincilikle şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.