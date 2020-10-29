Samanyolu Haber /Ekonomi / Topraklarından petrol de fışkırsa! /29 Ekim 2020 12:10

Topraklarından petrol de fışkırsa!

300 milyar varil ispatlanmış rezervi ile Venezuela'nın hemen akabinde dünyanın en fazla petrol rezervine sahip Suudi Arabistan'da bütçe 2020 yılının ilk 9 ayında 49,2 milyar dolar (408 milyar TL) açık verdi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında petrol fiyatlarının ortalama 30 dolara kadar gerilemesi petrol zengini Suudi Arabistan'ı vurdu. 

Genel bütçe gelirleri 2020'nin ilk dokuz ayında yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar oldu. Bütçe 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi.

Buna mukabil giderler yüzde 3 düşerek 193,6 milyar dolar olarak kayda geçti. Bütçe açığının artmasında petrol gelirlerinin yüzde 33 düşmesi etkili oldu.

HAC VE UMRE GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİN TUZU BİBERİ OLDU

Covid-19 sebebiyle alınan tedbirler sonucu petrol dışı gelirlerin (Hac ve umre ziyaretleri) de yüzde 5 azaldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın 2019 sonunda 180,8 milyar dolar olan kamu borçları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25 artarak 226,14 milyar dolara ulaştı.

Daha önce 2020 bütçe açığının yaklaşık 300 milyar riyale, başka bir ifadeyle milli gelirin (GSYİH) yüzde 12'sine ulaşacağı tahmin edilmişti. 
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