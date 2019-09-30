Töre cinayetleri konusunda dinimiz ne diyor?

DR. ALİ DEMİREL- SAMANYOLUHABER.COM





Soru: “Bir kişinin aile meclisinin aldığı karara uyarak töre gereği bir insanı öldürmesi dinen doğru mu? Bazı hocaların buna cevaz verdiği söyleniyor. Ne dersiniz?” (Rumuz: Eastern)





Töreyi “toplumda öteden beri benimsenen, hüsnü kabul gören ve bir nevi mecburi davranış olarak görülen yaşama tarzıdır” diye tarif edersek töre cinayetinin de manası anlaşılmış olur.





Yani töre cinayeti denince, daha çok erkekler tarafından işlenen ve bir nevi namusunu temizleme ve toplumun baskısından kurtulmak için kendilerinin istemediği biriyle evlenen veya yasak ilişki yaşayan kadının infaz edilmesi akla geliyor.





Bu konuda işlenen cürümlere baktığımızda bunun bir nevi “Namus cinayeti!” olduğu görülüyor.





Bunun sebepleri arasında da ailenin veya erkeğin, kadının duygu ve bedeni üzerinde kendini hak sahibi görmesi, yapılacak bir cinayetle namus ve şerefin temizleneceği inancı, kadını öldüren failin çevrede kazanacağı saygınlık ve kadına olan bakış açısındaki çarpıklık gibi farklı sebepler gözüküyor.





Aile meclisinin aldığı karara uyarak, töre gereği veya farklı mülahazalarla böyle bir zulmü işleyen kişi, bu eylemiyle kendisini kanun ve yargı yerine koyuyor.





Üstelik bazen bu işi din adına yaptığını sanarak işlediği fiilden dolayı bırakın pişmanlığı, her fırsatta yaptığı işin doğruluğunu savunuyor.





Böyle bir davranışın sebebi de ya dini anlamamak ya da dini kendi emellerini gerçekleştirmeye alet etmektir. Çünkü dinimiz kimseye bu yetkiyi vermemiştir.





Adına ister töre cinayeti, ister namus meselesi densin, vahyin getirdikleri terk edilerek daha çok çevrenin yönlendirmesiyle ve sahip olunan yanlış kanaatlerle böyle bir cinayeti işleyen kimseyi, dinimiz asi ve günahkar sayar.





Hangi yönden bakılırsa bakılsın bunun İslâm’la ilgisi yoktur ve aklı başında hiçbir din adamı böyle bir cinayetin işlenmesine fetva vermez/veremez.





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