Törende protesto için diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermişti.





Diplomasını yırtan Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" açıklamasında bulunmuştu.





ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTI!

Tepkisi gündem olan Dörücü, sabah saatlerinde gözaltına alındı.





Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.