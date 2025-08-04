Torku'da büyük skandal: 100 tondan fazla ürün liyakatsiz atama sebebiyle çöpe gidecek

Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Torku, Konya’daki Panagro üretim tesisinde yaşanan büyük bir gıda kriziyle gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, üretim sürecindeki ciddi bir planlama hatası nedeniyle 100 tonun üzerinde süt tozuna bakteri bulaştı. İnsan sağlığını tehdit edebilecek hale gelen bu ürünlerin imha edileceği öğrenildi.





ZARAR 30 MİLYON LİRAYI AŞTI

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan’ın aktardığına göre, yaşanan kontaminasyon nedeniyle sadece ürün kaybı değil, iş gücü ve diğer operasyonel giderlerle birlikte toplam zarar 30 milyon lirayı geçti. Süt üretim sürecinde yaşanan bu sorunun, bakterili üretime rağmen devam ettirilmesiyle daha da büyüdüğü ifade ediliyor.





SKANDALIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Skandalın perde arkasında ise yönetim hataları göze çarpıyor. Tesiste süt üretiminden sorumlu pozisyonda, alanında uzman bir isim yerine elektrik mühendisi olduğu belirtilen bir kişinin görevlendirildiği iddia edildi. Uzmanlık dışı bu atamanın üretimdeki kalite kontrol süreçlerini aksattığı iddia ediliyor.





TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI İDDİASI

Yaşanan aksaklıkları kurum içindeki WhatsApp grubunda gündeme taşıyan 12 yıllık bir çalışanın ise tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. “Şirket bilgilerini sızdırmak” gerekçesiyle işine son verilen personelin, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Konya Valiliği’ne de bildirdiği öğrenildi.