Toronto’da insan hakları için sanat sergisi düzenlendi

Saat 17.00 ile 20.00 arasında düzenlenen etkinlikte, şu anda Türkiye’de hapiste bulunan 10.000 kadın ve 552 bebeğin hikayelerini vurgulayan duygusal ve düşündürücü sanat eserleri sergilendi.





Sergi, toplum üyeleri, sanatçılar ve insan hakları savunucularından oluşan geniş bir kitle tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, favori eserlerine oy verme fırsatı buldu ve sanatla anlamlı bir etkileşim kurdular.





Etkinlik, Türkiye’de hapisteki masum kadınlar ve çocukların karşılaştığı zorlu gerçekler hakkında farkındalık yaratmada başarılı oldu. Organizasyon ekibi, Toronto topluluğunun gösterdiği yoğun destek için minnettarlığını ifade ederken, küresel çapta insan hakları mücadelesinin önemine vurgu yaptı.





Organizsasyon kurumu AST - Susturulan Türkiye Savunucuları, “Birlikte fark yaratıyoruz ve adalet için sesimizi yükseltiyoruz.” dedi.







