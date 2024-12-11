Toronto'da İnsan Hakları Sergisi büyük ilgi gördü

Toronto City Hall'da düzenlenen İnsan Hakları için Sanat Sergisi büyük beğeni topladı.





Sergiye dair bir değerlendirmede bulunan National Ethnic Press and Media Council of Canada Başkanı Thomas Saras, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Bu sergi, diktatör rejimler altında özgürlüklerini kaybeden sessiz insanların sesi olmayı başarıyor," dedi. Saras, sanatın evrensel bir dil olduğunu ve bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratmada büyük bir rol oynadığını ifade etti.









Sergi, görsel sanat eserlerinin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Özellikle Kaligrafi, hat yazıları ve canlı müzik performansları yoğun ilgi topladı.









Cumartesi akşamı saat 18.00'de sona erecek olan serginin, Kanada genelinde farklı kurumlarda da sergileneceği belirtildi. Organizasyon, insan hakları mücadelesine dair farkındalık yaratmayı ve baskı altındaki insanların hikayelerini sanat aracılığıyla aktarmayı hedefliyor.