Torpil listesinde anlaşamayan AKP'liler bakın nasıl bir çözüm buldu!

SÖZLÜDE ELENDİLER





"SORGULANMALIDIR"





"BAŞKA ÖRNEK VAR MI?"





Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) geçen yıl gerçekleştirdiği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilginç bir gelişme yaşandı. 23 kişilik kadro için 26 Eylül’de yapılan yazılı sınava 53 kişi başvurdu. Sınav sonucu 26 kişi 60 puanı geçerek mülakata girmeye hak kazandı.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 24 Aralık’ta, sekiz kişilik şube müdürü kadrosu için mülakata girebilen 23 kişinin, 10 kişilik şef kadrosu için mülakata girebilen iki kişinin, dört kişilik unvan değişikliği kadrosu için mülakata girebilen bir kişinin tamamı başarısız sayıldı. Başka bir ifadeyle, başvuran ve mülakata girmeye hak kazanan herkes başarısız ilan edildi, böylece kadrolara kimse giremedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, konuyu Meclis’e taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.Açılan kadro sayısından daha az aday olduğunu belirten Adıgüzel, “Yani herhangi bir yarış yok. Mülakata girenlerin tamamının elenmesi enteresan. Bize gelen bilgilere göre a. Eğer bu belediye çalışanlarının liyakati belediyede bu kadrolarda görev yapmaya yeterli değilse, aday sayısından daha az başvuruya rağmen alınmıyorlarsa, OBB’yi yöneten kadroların yeterliliği de sorgulanmalı” dedi. Mülakatlarla ilgili itirazların yapıldığını aktaran Adıgüzel, ““torpil listesinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in anlaşamadığı” yönündeki iddialara işaret etti. Adıgüzel, Soylu’ya şu soruları yöneltti:“İtirazlar bakanlığınıza ulaştı mı? Ulaştıysa inceleme yapıldı mı? Tüm belediyeler içerisinde bir kadro için yazılı sınavı geçen tüm başvuranların sözlü mülakatla elendiği başka bir örnek var mı? Söz konusu mülakatla ilgili bir soruşturma başlatarak, varsa bir usulsüzlükle ilgili gereğini yapacak mısınız?”