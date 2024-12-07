Torpil, rüşvet, dolandırıcılık... AKP'li eski başkan tutuklandı

Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ailesinin adını kullanarak “sınavsız devlet kadrosu” vaadiyle 22 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski AKP Sur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur A. hakkında dava açıldı.





İddianameye göre, Uğur A., iş başvurusu yapanlardan 50 bin lira ön ödeme alırken, kalan miktarı işe başladıktan sonra ödemelerini talep etti.





Sözcü ve AmidaHaber'in haberlerine göre; Sur Belediyesi temizlik işlerinde çalışan Songül A. ve Ayten E. de dolandırıcılıkta Uğur A.’ya yardım ettikleri gerekçesiyle dosyaya dahil edildi. AKP'li teşkilat başkanı torpil için para alan Üç sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık yaptıkları için 15’er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniliyor.





SINAVSIZ KADROLU MEMURİYET SÖZÜ

Sanıkların, mağdurlara Uğur A.’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, oğlu ve danışmanıyla yakın ilişkileri olduğunu öne sürdüğü, bu bağlantılarla sınavsız kadrolu memuriyet sözü vererek maddi menfaat sağladıkları belirtildi.





Savcılık, Uğur A. ve yardımcıları Songül A. ile Ayten E. için “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 15’er yıl hapis cezası talep etti.