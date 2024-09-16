Samanyolu Haber /Gündem / Torpil ve kayırma tam gaz: AKP Gençlik Kolları İl Başkanına valilikte makam /16 Eylül 2024 10:21

Torpil ve kayırma tam gaz: AKP Gençlik Kolları İl Başkanına valilikte makam

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde yaşanan değişiklikte, yıllardır görevde olan İhsan Aray'ın emekli olmasının ardından yerine AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara atandı.

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Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray'ın istifa etmesi üzerine yerine AKP Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara atandı.

Kamuda liyakat ve torpille atanma tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

AKP'DEN ÖZEL KALEME
Aray’dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü’ne AKP’den transfer yapıldı. AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara’ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara’nın bugün iş başı yapması bekleniyor.
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