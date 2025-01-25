Samanyolu Haber /Gündem / Torpilci başkan yeniden AKP il başkanı oldu /25 Ocak 2025 17:15

Torpilci başkan yeniden AKP il başkanı oldu

AKP Elazığ 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı kongrede mevcut il başkanı Şerafettin Yıldırım tekrar il başkanı seçildi. Yıldırım, katıldığı bir programda işe alımlarda ilçe başkanlarına inisiyatif verdiklerini belirterek yaptıkları torpili itiraf etmesiyle gündeme gelmişti.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre AKP Elazığ 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleşti... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı kongrede mevcut il başkanı Şerafettin Yıldırım tekrar il başkanı seçildi.

Yıldırım, katıldığı bir programda işe alımlarda ilçe başkanlarına inisiyatif verdiklerini belirterek yaptıkları torpili itiraf etmesiyle gündeme gelmişti.

AKP Elazığ İl Başkanlığı için gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi yapıldı. Torpil itirafıyla gündeme gelen Şerafettin Yıldırım tek aday olarak gösterildiği kongrede tekrardan il başkanı seçildi.

Kent merkezinde olan Ahmet Aytar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AKP Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, STK temsilciler, delegeler ve partililer katıldı.

TORPİLİ İTİRAF ETTİ AMA BAŞKANLIĞA LAYIK GÖRÜLDÜ

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçime tek isim olarak giren Şerafettin Yıldırım, yeniden AKP Elazığ il başkanı seçildi.

İl başkanı seçilen Yıldırım, geçtiğimiz yıl yerel bir TV kanalında katıldığı programda program sunucusunun işe alımlarda ‘’Referanslı insanlar girdi, referanslı olmayanlar girebildi mi özel idareye?’’ şeklindeki sorusuna "Mutlaka referansı olanlar girmiştir’’ şeklinde cevap vererek, "Bir ilçede, herhangi bir kuruma işe alım olduğu zaman ben inisiyatifi ilçe başkanlarına bırakırım. Çünkü o yörenin insanları orada çalışacak’’ ifadelerini kullanmıştı.

Program sunucusu Zeki Akbıyık’ın bu sözleri üzerine "O zaman da bir haksızlık, adaletsizlik olmuyor mu?" sorusuna Yıldırım'ın yanıtı "Bu kadar da olacak canım’’ şeklinde olmuştu.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Yıldırım iş talebinde bulunan kişilerin ideolojisine, kimliğine bakmadığını belirterek, “Elimden geldiği kadar adaleti uygulamaya çalışıyorum yüzde yüz adalet uygulaması da söz konusu değil ancak bu kadar yapabiliyorum” diyerek kendini savunmuştu.
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