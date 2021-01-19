Samanyolu Haber /Gündem / ‘Torpilci’ Milletvekili istifa eder mi? /19 Ocak 2021 17:08

‘Torpilci’ Milletvekili istifa eder mi?

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ismini vermediği ancak hukukçu olduğunu belirttiği ‘torpilci’ milletvekilinin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Özgenç “İlgili milletvekilinin, bu görevinden istifa etmesi veya etmesinin sağlanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

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TCK’nın mimarlarından ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, dün bir üniversitenin hukuk fakültesinde yapılan sınavda bir öğrenciyle milletvekili talimatıyla torpil yapıldığını yazmıştı.
 
Özgenç, konuyla ilgili paylaşımında, “Hukukçu olan “başörtülü” bir milletvekili, bugün saat 10.30’da çıkacağı uçak yolculuğu sırasında bir HUKUK FAKÜLTESİnde online yapılacak olan İdare Hukuku sınavı sorularının cevaplandırılmasında ismini verdiği bir öğrenciye “yardımcı” olması için danışmanına talimat verdi.” ifadelerini kullanmıştı.


Konu sosyal medyada geniş yankı buldu. Özgenç, dün yaptığı iki paylaşımla söz konusu vekili istifaya çağırdı: Bu hesap sahibi, malum “28 Şubat Süreci”nde basılıp yayımlanan ‘BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ’ adlı kitapçığın yazarıdır. Yazar, bugünkü paylaşımıyla, başörtüsünden değil, BAŞÖRTÜSÜNÜN KİRLETİLMESİNDEN duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Dünkü sınav olayı ile ilgili temel sorun, öğrencinin bir milletvekiline ulaşarak, gireceği sınavla ilgili “yardım” talebinde bulunma cesareti göstermesidir. Bu cesaretin kaynağı, gayrimeşruluğuna rağmen, vaki talebe milletvekilinin icabet etmesidir. Bu nedenle, ilgili milletvekilinin, bu görevinden istifa etmesi veya etmesinin sağlanması gerekir.”
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