Samanyolu Haber /Dünya / Torpille aşı yaptıran Sağlık Bakanı istifa etti /20 Şubat 2021 09:42

Torpille aşı yaptıran Sağlık Bakanı istifa etti

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, kendisi aracılığıyla sıra almadan aşı yaptıran kişiler bulunduğunun ortaya çıkması sonrası istifa etti

SHABER3.COM

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, bir gazetecinin kendisi aracılığıyla sıra almadan Covid-19 aşısı yaptırdığını açıklamasının ardından istifa etti.

Olayın ortaya çıkması ve oluşan tepkinin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in istifasını istediği Garcia, istifa mektubunda, "Arjantin ulusunun Sayın Başkanı, talebinize cevaben sağlık bakanlığı görevinden istifamı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Arjantin'de hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Horacio Vertbisky'nin daha önceden arkadaşı olan Garcia sayesinde sıra almadan Covid-19 aşısı yaptırdığını duyurması ülke gündemine oturdu.

 Vertbisky, bir radyo programında, "Kovid-19 aşısı yaptırmaya karar verdim, nereden yaptıracağımı araştırdım. Bakan olmadan önce, çok uzun zamandır tanıdığım eski arkadaşım Gines Gonzalez Garcia'yı aradım. Bana Posadas Hastanesi'ne gitmem gerektiğini söyledi. Daha sonra Gines'in sekreterinden bir mesaj geldi ve Posadas Hastanesinden, sağlık bakanlığına bir ekibin gelip bana orada aşı yapacaklarını iletti" dedi.  

Arjantin basınında Garcia'nın sağlık bakanlığında aralarında milletvekilleri, senatörler ve patronların da bulunduğu birçok kişiye Covid-19 aşısı uygulattığına yönelik haberler çıkmıştı.

Fernandez hükümeti Arjantin'de 24 Aralık 2020'de başlayan aşılama programının yavaş işlemesi nedeniyle sıkça eleştiriliyor.  

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu ülkede sağlık bakanlığı verilerine göre 241 bin 662'sine ikinci dozun da uygulandığı 391 bin 975 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.
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