Torun Nazarbayev’in şüpheli ölümü!

Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayet, İngiltere’nin başşehri Londra’daki evinde ölü bulundu.





Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklayan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara dair bilgiler olduğunu iddia ediyordu.





ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ





Hakkında bir zamanlar "Kazakistan’ın gelecekteki lideri" yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü "şüpheli" olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk tespitlere göre kalp krizinden kaynaklandı.







"ANNEM BANA SALDIRIYOR"





Nazarbayev, şubat ayında Facebook hesabında yaptığı açıklamada kendi ailesi ve Kazakistan siyasi sahnesinde gücüyle bilinen annesi Dariga’nın saldırılarına maruz kaldığını ve bu sebeple İngiltere'ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.





Torun Nazarbayev’in açıklaması Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanı Dauren Abayev tarafından hızlı bir şekilde reddedilmişti.





80 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 30 yıllık iktidarının ardından geçen yıl mart ayında görevini bırakmıştı.





Ülkenin ilk devlet başkanı Nazarbayev bununla birlikte, iktidardaki Nur Otan Partisi Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Lider gibi unvanları elinde tutuyor.