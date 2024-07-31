'Torunum istedi, gitmedim' demişti; Davetli listesinde zaten yokmuş!

Erdoğan olimpiyat açılışındaki LGBT temasını ahlaksızlık olarak tanımlamış, torununun sözleri üzerine gitmekten vazgeçtiğini açıklamıştı. Fransa basınındaki iddialara göre ise Erdoğan davetli listesinde yer almadı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun Instagram'dan gösterdiği görüntü nedeniyle olimpiyatların açılış törenine gitmeme kararı aldığını ve Papa ile görüşerek bu konuyu gündeme getireceğini duyurmuştu.



Fransız basını ise tam aksi iddiada. France24 ve Le Monde'da çıkan haberlere göre Erdoğan Olimpiyat açılışına davet edilmedi.