Tosuncuk: 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Cafer Çolak ve Cudi Cumhur Yurdakul da yer aldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.







Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında müştekilerle birebir imzaladıkları ıslak imzalı sözleşmeler olduğunu ve bunların değerlendirilmesini istediğini belirterek, "Uruguay’dan mağdurlara gönderdiğim ses kayıtlarında Türkiye’deki mal varlığım yetersizse Uruguay’daki mal varlıklarımı satacağımı söylüyorum. Bu kayıtların da dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.





Adli emanette yaklaşık 20 adet bilgisayarının olduğunu, müştekilerle yapılan konuşma kayıtlarının bulunduğunu ve söz konusu kayıtların incelenmesini isteyen Mehmet Aydın, "Herhangi bir yalan beyan olmadığı ortaya çıkacaktır" dedi.





Mehmet Aydın, "Ses kayıtlarında müştekilere Türkiye’deki mal varlığım yetersizse Uruguay’daki mal varlıklarımı satacağımı söyledim. Yaklaşık 10 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay ve Paraguay’da el konuldu. El koyma işlemlerine karşı Interpol tarafından arandığım için herhangi bir başvuruda bulunamadım. Ben Papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon lira geri ödemede bulundum, bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.





"HERHANGİ BİR YETKİM YOKTU"

Tutuklu sanık Fatih Aydın ise "Ben kardeşimin teklifi üzerine şarküteride kendi aracımla 6 ay kadar çalıştım. Daha sonra şarküteri devredildiği için ayrıldım. Daha sonra bana Kıbrıs’ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum. Herhangi bir müdürlük veya yetkim yoktu. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca bazı sanıklar aleyhimde beraber çalıştığını söylemişler. Bu beyanları kabul etmiyorum. Ben sadece 4-5 gün yardımcı oldum, sürekli çalışmadım" ifadelerini kullandı.





Tutuksuz sanık Cudi Cumhur Yurdakul ise şirketteki en kıdemli yazılımcının kendisi olduğunu, soruşturma esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerine yardım ettiğini ve bu hususun da dikkate alınmasını istedi. Sanık Cafer Çolak şirkette herhangi bir görevi veya yetkisi olmadığını öne sürdü.





TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iddianameye konu şirketlerin el konulduğu zamanki borç-alacak durumu ve şu anki borç-alacak durumunun incelenmesi için yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşacak üç kişilik bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar verdi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.