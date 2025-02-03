Samanyolu Haber /Gündem / 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis cezası /03 Şubat 2025 16:02

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis cezası

'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıl

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"Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, 5 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'
Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir." şeklinde beyanda bulundu.

"ÖRGÜT LİDERİ OLSAM BENİ TANIRLARDI"
Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine, Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Aydın ise, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Lider olmam için beni tanımaları lazım, ben de çoğunu tanımıyorum" dedi.

Heyet, duruşmaya bir süre ara verdikten sonra kararlarını açıkladı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

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