Samanyolu Haber /Gündem / 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis istendi /25 Eylül 2024 14:05

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis istendi

Çiftlik Bank ana davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mehmet Aydın'a 88 bin 302 yıl hapis cezası istendi.

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Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
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