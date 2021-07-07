Tosuncuk’tan kripto para açıklaması: Paraları ‘maden’de batırmış

Aydın, 7 milyon TL'ye günlük 5 milyon yumurta üretim kapasiteli şirket aldığını, kafesler ve hayvanlar için de 14 milyon TL ödeme yaptığını anlatarak, “Bu esnada Bursa'da açmış olduğum şarküteri de Çiftlik Bilgi İşlem'e bağlı olarak faaliyetine devam etti.





Ofisi taşıdıktan sonra Çiftlik Bank oyunuyla ilgili 6 kişilik çağrı merkezi kurduk. Ofisi taşımadan önce sosyal medya sorumlusuna ihtiyaç duyduğum için gazeteye ilan vermiştim” diyerek şirkete elemanlar aldığını söyledi.





‘URUGUAY'DA HAYVAN FİYATLARI UCUZDU'





Eşiyle Uruguay ve Arjantin'e gittiğini söyleyen Aydın, Arjantin'de ofis tutmaya karar verdiğini belirterek, “Ancak Arjantin'de bürokrasinin uzun olması nedeniyle şirketi açamadık. Hatırladığım kadarıyla 2016 yılının 4. ayında eşimle birlikte Urugay'a gittim.





Uruguay’da hayvan fiyatları ucuzdu. Hayvanları Türkiye’ye getirmek için araştırma yaptım. Ancak getiremedim. Uruguay’da bana Osman Naim Kaya isimli şahıs yardımcı oldu. Bu şahıs aynı zamanda Uruguay vatandaşıdır. Uruguay’da bir ay kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye işimin başına döndüm” dedi.





BİTCOİNE MERAK SARDIM





Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği, faaliyetlerine devam ettiği sırada bitcoine de merakı olduğunu anlatan Aydın,





Bu alanda da faaliyet göstermek istiyordum. Bu doğrultuda araştırma yaptım. Sanal sistemden oyun oynayan Çiftlik Bank üyesi olan şahıslardan da bitcoin ile ilgili bilgiler alıyordum” dedi.





PARAGUAY’YA BİTCOİN İÇİN 3 MŞLYON DOLAR YOLLADIM





Uruguay vatandaşına bitcoin işi yapmak isteğinden bahsettiğini anlatan Aydın, “O şahıs da bitcoin işinden anladığını bu işi Paraguay’da daha ucuz maliyetlerle yürütebileceğimizi söyledi. Paraguay’da bu iş için bana bir depo önerdi.









Osman Naim Kaya ve Uruguay vatandaşı olan bu şahıs, Paraguay’a bu iş için gittiler. Burada bir depo kiraladılar. O dönem 3.000.000 dolar ödeme yaptım. Hatırladığım kadarıyla 800-900 adet bitcoin üretim cihazı aldılar.





Ben bu iş karşılığında ismini hatırlamadığım bu Uruguay vatandaşına yüzde 10 kar payı verdim. Türkiye’de bitcoin faaliyeti yapmak istiyordum. Hakkı Cangül isimli Çiftlik Bank üyesi aynı zamanda şarküteri bayiiliği verdiğim ve yine Ege Bölgesi müdürlüğü verdiğim şahıs bitcoin işlerinden anlıyordu.





TÜRKİYE’DE MADENE 18 MİLYON LİRA HARCADIM





Ben bu şahıstan yardım istedim. Akhisar’da boş bir çiftliğimiz vardı bunu değerlendirmek amacıyla Hakkı Cangül’e bitcoin cihazları almasını söyledim. Hakkı Cangül’e ilk etapta 11.600.000 TL parayı bitcoin cihazı alması için verdim.





Bu paraya MASAK tarafından bloke konulunca alamadı. Daha sonra şirket hesabı üzerinden 6.500.000 TL para gönderdim. Daha sonra elden nakit paralar verdim. Kendisi 928 adet bitcoin cihazı aldı ve bunları Akhisar’daki tavuk çiftliğinin bir bölüme koyduk.





Bu cihazlarla bitcoin üretimine başladık. Bitcoin faaliyetleri hem Paraguay’da hem de Türkiye’de devam etmekteydi. O dönemde Gümrük Bakanlığı bu hususta bizi denetlemekteydi.





Ancak Gümrük Bakanlığı yetkilileri bize bitcoin üretiminin Türkiye’de yasal alt zemininin olmadığını söyleyince avukatlarımızın da tavsiyesi sonucunda Akhisar’daki bitcoin cihazlarımızı Paraguay’a gönderdik.





‘PARALAR KAZANMAYA BAŞLAMIŞTIM'





Paralar kazanmaya başladığını ve ödemeleri düzenli yapmaya devam ettiğini anlatan Aydın, “Ancak bütün bunlar devam etmekteyken sosyal medyada bir takım haberler dolanmaya başladı. Bu haberler bizim çiftliklerimizin, hayvanların olmadığı, insanların gözünü boyadığımız şeklindeydi. Daha sonra bu haberlerin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekli incelemelere başladı. Hakkımızda soruşturma başlattı. Daha sonra 1-1 buçuk ay sonra Çiftlik Bank ismi ile reklamlarımızı yasakladı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı yani ponzi sistemi olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımımızı durdurduk ve var olan üyelerimizle devam ettik” dedi.





DUBAİ'YE GİTTİĞİNİ ANLATTI





Sistemi geçici olarak durdurduklarını anlatan Aydın, “Bütün bu anlattıklarım 2018 yılı başlarında olmuştu. Üyelerimizden talep eden ve noterden ihtarname gönderen herkese yatırdıkları ana paralarını banka hesaplarına yatırarak iade ettik. Bunların hepsi de kayıtlıdır. Bu esnada çiftlik faaliyetleri, şarküteri ve bitcoin üretme faaliyetlerine devam ediyorduk. Sadece Çiftlik Bank oyun faaliyeti durmuştu. Hatırladığım kadarıyla 24 Ocak 2018 tarihinde ben Dubai’ye geçmiştim. Buradaki amacım Dubai’deki şirketimin son kuruluş prosedürünü gerçekleştirmekti. Amacım dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde faaliyetlerimi yürüterek buradan elde ettiğim gelirle Türkiye’de açmış olduğum çiftlik ve şarküterileri büyütmekti” dedi.





DUBAİ'DE ŞİRKET KURUP BREZİLYA'YA GİTMİŞ





Dubai'de şirketi kurduktan 5-6 gün sonra Brezilya’ya geçtiğini söyleyen Aydın, “Brezilya’da birkaç gün durduktan sonra Arjantin üzerinden feribotla Uruguay’a geçtim. Ben Uruguay’dayken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank ponzidir şeklinde açıklama yaptı. Üyeler çiftliklere gittiler, tüm bu konular basına yansıdı. Üyeler savcılıklarla suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Ben bunların hepsini Uruguay’dayken öğrendim. Uruguay’da bir hafta kadar durdum. Türkiye Uruguay’dan benim iademi talep edince ben tekrar Brezilya’ya geçtim ve oraya yerleştim” ifadelerini kullandı.





‘NOTERDEN İHTAR ÇEKEN HERKESİN PARASINI YATIRDIM'





Kendisinin de mağdur olduğunu savunan Aydın, “Anlatığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum sürece de kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum.” dedi.





URUGUAY’DAN ÇIKTIĞIMDA 50 BİN EORU VE 3 BİTCOİNİM VARDI





Uruguay’dan çıktığımda Brezilya’ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye’de gerekse Uruguay’da el konuldu” dedi.





Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde hayatını idame ettirmek için bitcoin ve alt coinlerini dolar veya euoraya çevirerek harcamalarını yaptığını söyledi.





‘ÇİFTLİK BANK OYUNUNDAKİ ÜYELER GİBİ MAĞDUR OLDUM'





Aydın, “Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum” dedi.





URUGUAY’DA FERARİME, EŞİMİN DE HUMMER’INA EL KONULDU





Aydın, Ferrari marka aracına el konulduğunu da söyleyerek, “Uruguay’da Ferrari marka lüks bir aracıma, eşime ait Hummer marka araca el konuldu. Yaklaşık değeri 600.000 – 700.000 dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve PabiPark şirketine ait 7 adet villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu” dedi.