Samanyolu Haber /Gündem / 'Tosuncuk'un abisi Uruguay’da gözaltına alındı /08 Temmuz 2021 20:42

'Tosuncuk'un abisi Uruguay’da gözaltına alındı

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın tutuklanmasının ardından abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı.

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Aydın'ın iadesi için bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.İHA'nın haberine göre, Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı. 

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu. (İHA)
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