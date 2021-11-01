Samanyolu Haber /Gündem / Tosuncuk'un ağabeyi de Türkiye'ye iade edilecek /01 Kasım 2021 18:54

Tosuncuk'un ağabeyi de Türkiye'ye iade edilecek

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına iade edilmesine ilişkin işlemler başlatıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 2 yıldan fazla süren firarın ardından Brezilya Sao Paulo’da teslim olduktan sonra iade edilmek üzere Türkiye’ye getirildi.

Mehmet Aydın sevk edildiği hakimlik tarafından, 7 Temmuz 2021 tarihinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı.

Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 2 bin 608’er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Çiftlik Bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar ve şüphelilerin ifadelerine de yer verilmişti.

TOSUNCUK’UN AĞABEYİ DE GELİYOR

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına iade edilmesine ilişkin işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamlarının ilk kez cevap verdiği ve başsavcılığın talebini kabul ettiği öğrenildi.

Fatih Aydın’ın teslim alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve Aydın’ın Türkiye’ye giriş yapacağı andan itibaren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek 4 gün gözaltında kalacağı bilgisi edinildi.

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