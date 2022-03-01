Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, 'Çiftlik Bank' uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullandıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.







'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mehmet Aydın, savunmasında ilgili kanunda 'banka' kelimesinin kullanımının yasaklandığını ve kendisinin 'bank' kelimesini kullandığını belirterek "Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına bakıldığında bank parklardaki oturak demek. Ben oturağı da kast etmiş olabilirim başka bir şeyi de kast etmiş olabilirim" dedi.







"RESMİ ADI DEĞİL, TABELA İSMİYDİ"

Cumhuriyet'in haberine göre Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada BDDK avukatı ve Mehmet Aydın'ın avukatı da hazır bulundu.





Sanık Fatih Aydın, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi, resmi adı değildi. Kardeşimin şirketi olan Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık'tır. Banka anlamında kullanılmamıştır" dedi.





"FİRMAYI İLK KURDUĞUMDA CEBİMDE 10 BİN LİRA SERMAYEM VARDI"

Sanık Mehmet Aydın da önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydederek "BDDK'nın asıl dava açması gerekenler bizim Çiftlik Bank tabelasını kabul edenlerdir. Ben bu firmayı ilk kurduğumda cebimde 10 bin lira sermayem vardı. Ben Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve 'Bu ismi almak istiyorum' dedim. Onlar da bir sakınca görmedi ve Çiftlik Bank markasını adıma tescil etti. Ben bu marka adını 18 ay boyunca kullandım, 18 ay boyunca reklamını da ulusal kanallarda ve web sitelerinde yaptım. Tesislerimde de bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreç boyunca hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda davalar açılınca bu dava da açıldı" ifadelerini kullandı.





"TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BANK PARKTAKİ OTURAK DEMEK"

Bankacılık Kanunu'nda 'Banka' ibaresinin kullanılmasının yasaklandığını fakat kendisinin 'Bank' ismini kullandığını dile getiren Mehmet Aydın, "Türk Dil Kurumu sözlüğünde bank kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben bu oturağı da kast etmiş olabilirim başka bir şeyi de kast etmiş olabilirim ancak ben banka ibaresini kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.





BDDK avukatı ise "Burada 'Bank' adının kullanılmasıyla suç oluşmuştur. Bank ismiyle banka algısı oluşturulmuştur, banka izlenimi yaratmaya çalışmıştır. Sanık beyanında banka adını değil bank adını kullandığını söylemektedir ancak dosyadaki raporda da görüleceği ve emsal yargı kararları görüleceği üzere yabancı dildeki banka anlamına gelen 'bank' kelimesinin kullanılması da BDDK düzenlemesinde suçu oluşturduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.







Sanık avukatı ise müvekkilinin banka faaliyeti adı altında reklam yapmadığını, Çiftlik Bank olarak hayvan yetiştiriciliği, üretim yapma gibi reklamlar yaptığını öne sürdü.





'TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NE YAZI YAZILSIN' KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Çiftlik Bank adı altında yayınlanan televizyon ve YouTube kanallarındaki reklamlarının tespitinin yapılmasına ve tespitlere ilişkin detaylı rapor gönderilmesine karar verdi.





Türk Patent Enstitüsü'ne de müzekkere yazılarak sanık Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka-patent başvurusu yapılıp yapılmadığının bildirilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.