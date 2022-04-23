‘Tosyalı’ Meclis gündeminde: Peşkeş çekilen hazine arazileri, uçaklarla taşınan paralar

Ünsal, Tosyalı Ailesinin akıl almaz zenginleşmesini şöyle anlattı:Son 20 yılın en büyük ve kapsamlı yolsuzluklarını içeren Tosyalı Holding dosyasında; peşkeş çekilen Hazine arazileri, kamu Bankalarından alınan ucuz krediler, batırılmaya çalışılan şirketler, uçaklarla taşınan paralar, kirli ilişkiler. Ve daha birçok skandal var.İskenderun’da 1950’li yıllarda küçük bir soba borusu imalathanesiyle başlayan Tosyalılar, 2008 krizinde batma noktasına geliyor. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin üzerinden Erdoğan’la tanışan Tosyalı’nın önü açılıyor. Tosyalı’ya dönümlerce arazi ve ucuz krediler veriliyor.İskenderun’daki büyüme yetmiyor Tosyalı’ya ve denizi doldurarak liman yapmak istiyor. İlk aşamada, CHP’nin güçlü olduğu mahalleler Arsuz’a bağlanıyor. Ve kıl payı da olsa kardeş Fatih Tosyalı Belediye Başkanı oluyor. Sonra bu liman için gereken izinler hemen veriliyor.Bu hormonlu büyüme hala yetmiyor. Ve Fuat Tosyalı, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi yapılıyor. Sonra gözlerini yine çok büyük bir değer olan Filyos’a dikiyorlar. Talanın devamında ise Filyos Limanı’nı adeta ele geçiriyorlar.Sadece Liman için Ulaştırma Bakanlığı’nın 2.2 milyar yatırım yaptığı ve Devletin toplam 5 milyar aktardığı Filyos’u Kamunun işleteceği düşünülüyor ama Bakan Varank’ın bir imzasıyla Liman, Tosyalı’ya veriliyor. İşletmenin verildiği şirket ise sadece 7 gün önce kurulmuş.Varlık Fonu üyesi olan Tosyalı, Fona bağlı BOTAŞ, TPAO ve AKP dönemindeki İSKİ üzerinden şirketine 2010-2020 arasında 1.1 milyarın üzerinde iş alıyor. Varlık Fonu’na bağlı işletmelerin işlerinde usulüne uygun ihale yapılmıyor ve Tosyalı Holding tek başına girip işleri alıyor.Tosyalı için yapılan 2. infaz; BMC olayı. İlk başta M. Emin Karamehmet’e ait olan BMC, Erdoğan’ın emriyle önce Ethem Sancak ve akrabası Talip Öztürk’e %51 hisse ile veriliyor. Sonra ise yine benzer şekilde Tosyalılara aktarıldı. BMC’nin %49’u ise Katar’a peşkeş çekildi.Koç Grubu’nun prototipini bile yaptığı Altay Tankında da vurgun yapıldı. Yukarıdan gelen talimatla el değiştiren BMC’de Altay Tankı için Devletin aktaracağı 11 milyar $ haksız şekilde Katar’a verildi. Yetmedi Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi. Kaybeden devlet ve halk oldu.Tosyalı’nın maliyeti düşük olan Cezayir’de fabrika açması için Erdoğan, şimdi hapiste olan dönemin Başkanı Buteflika ile anlaşıyor. Cezayir karışınca oradan alınan 2.5 milyar $ uçakla Türkiye’ye kaçırılıyor. Bir anda 3 Tosyalı kardeş, 2019 Forbes zenginler listesine giriyor.Cezayir’de yeni yönetim paranın hesabını soruyor ve kaçırılan 2.5 milyar $ geri götürülüyor. Para gidince Tosyalı kardeşler, 2020 Forbes listesinden bir anda yok oluyor. Şirketlerini halka açmayarak SPK denetiminden kaçan Tosyalılar, Karadağ’dan da vatandaşlık alıyor.