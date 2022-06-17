Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota, 11 fabrikanın üretimini durduracak /17 Haziran 2022 10:29

Toyota, 11 fabrikanın üretimini durduracak

Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak

SHABER3.COM

Çin'in Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.

Toyota, Haziran ayı küresel bazdaki üretiminin, 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9,7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu bildirdi.

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