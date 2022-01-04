Toyota 2025’te otonom araç sistemini piyasaya sürecek

Japon otomotiv devi Toyota’nın 2025 yılına kadar kendi otonom araç teknolojisini piyasaya süreceği açıklandı.

Nikkei’nin haberine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota’nın işletim sistemini 2025 yılına kadar kendi araçlarına koymayı hedeflediği ve gelecekte Subaru gibi bağlı şirketlere sunmayı planladığı belirtildi.

Otonom araç teknolojisinin gelecekteki en önemli eşiklerden biri olduğu belirtilen haberde, geliştirilecek yazılımların, elektrikli motorlar ve pillerin yanı sıra, araçlardaki eğlence ve navigasyon hizmetlerini destekleyecek işlevlerinin önümüzdeki yıllarda öne çıkacağı aktarıldı.





Toyota'nın otomotiv yazılım platformu olan Arene tarafından geliştirilecek olan teknolojinin sadece şirket modelleri için değil, diğer otomobil şirketleri için de kullanılmasına yönelik lisanslama ile geliştirileceği vurgulandı.