Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota’dan 1.2 milyar dolarlık dev yatırım! /29 Şubat 2020 16:47

Toyota’dan 1.2 milyar dolarlık dev yatırım!

Japon otomotiv devi Toyota tam 1.2 milyar dolar değerinde elektrikli otomobil yatırımı yapmaya karar verdi. Markanın bu yatırımı Çin'in Tianjin şehrinde ortağı FAW Grup ile birlikte olacak.

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Çin’in yerel basınında çıkan habere göre Toyota ve FAW ortaklığı toplam 8.5 milyar yuan değerinde bir yatırım gerçekleştirecek. Tianjin’de yapılacak bu fabrika 1.22 milyar dolar değerinde olacak. Konuyla alakalı bilgi ise Çin Singapur Tianjin Eco-city yetkilileri tarafından verildi.

Grup fabrikada yılda 200 bin adet yeni enerjiyle hareket eden otomobil üretmeyi planlıyor. Yeni enerjili otomobillerden kasıt ise tam elektrikli, kablo ile şarj edilebilen hibrit ve yakıt hücreli motorlu otomobiller diye tanımlanıyor.

Konuyla alakalı Toyota yetkilileri Reuters’a yorum yapmaktan kaçındı. Ancak bu tarz bir yatırımın ülkenin daha da geliştirmek istenilen ekonomisine yararı oldukça fazla olarak yorumlanıyor. Geride bıraktığımız 2019 yılında Çin otomobil pazarı yüzde 8.2’lik bir gerileme yaşamış Toyota ise lüks markası olan Lexus ile birlikte 1.62 milyon adet otomobil satışı gerçekleştirmişti.

Toyota Çin’deki üretim kapasitesini, Tianjin’de yapılması planlanan fabrikanın yanında Guangzhou merkezli diğer ortağı olan GAC ile de genişletmeyi planlıyor.
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