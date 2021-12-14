Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota, elektrikli araçlara 35 milyar dolar yatırım yapacak /14 Aralık 2021 11:59

Toyota, elektrikli araçlara 35 milyar dolar yatırım yapacak

Toyota Motor, elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar 35 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Toyota Motor, elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar 35 milyar dolar yatırım yapacak ve yıllık elektrikli araç satışını 2 milyondan 3,5 milyon addede çıkaracak.

Toyota Motor CEO'su Akio Toyoda yaptığı açıklamada, yeni elektrikli araçlar ve elektrikli araç bataryaları üretmek için yatırım yapacaklarını belirtti.

Batarya teknolojisi ve üretimi için 2 trilyon yen harcayacaklarını vurgulayan Toyoda, elektrikli araç satışını da 3,5 milyona çıkaracaklarını söyledi.

Toyoda, 2035'e kadar tüm Lexus satışlarının elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.
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