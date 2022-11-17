Toyota, Prius'un yeni modelini tanıttı

Bu kısa tanıtım videoları bütün detayları vermese de, yeni Prius'un Crown hibrit sedan modeline çok benzediği konuşulmuştu. Ancak yeni modelde hatların daha da kesinleştiği, yeni stilli farlar ve irili ufaklı pek çok dokunuş gözlerden kaçmadı.





Lansman, Toyota'nın YouTube sayfasında, izlemeniz için sizi bekliyor.





Prius, her zaman Toyota'nın demirbaş modellerinden birisiydi, ve dördüncü nesle adım atan yeni model, önceki nesillerden bir adım öne geçecek gibi görünüyor.Toyota, Prius'un Japonya'daki resmi lansmanından önce, sosyal medya kanallarında birkaç adet kısa tanıtım videosu (teaser) yayınlamıştı.Teaser videolarından, Prius'un her zamanki gibi bir hatchback olarak kalacağı net olarak görülüyor.Şirketin resmi Instagram hesabından paylaşılan bir gönderide ise, "Hibritin yeniden doğuşu" ifadesi yer alıyor. Bu Prius'un Benzin - elektrik güç aktarmasını koruyacağını işaret ediyor. Bu önemli bilginin dışındaki ayrıntılar bir hayli kısıtlı.