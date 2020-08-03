Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota Türkiye üretime iki hafta ara veriyor /03 Ağustos 2020 13:08

Toyota Türkiye üretime iki hafta ara veriyor

Japon otomotiv devi Toyota, Türkiye'de üretime geçici olarak ara veriyor.

SHABER3.COM

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz yıl 251.637 adet araç üretirken, 230.659 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı.


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