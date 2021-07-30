Samanyolu Haber /Gündem / Toyota Türkiye'deki fabrikasını kapattı! /30 Temmuz 2021 12:07

Toyota Türkiye'deki fabrikasını kapattı!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime ara vereceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Otomobil şirketleri teker teker ara vermeye devam ediyor. Şimdi de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında fabrikasını kapatacağını açıkladı.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 5 bin 500 kişilik istihdamı bulunuyor. Şirketin Sakarya'daki yatırımının değeri ise 2.27 milyar dolar olarak açıklanıyor.
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