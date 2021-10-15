Toyota üretimi yüzde 40 azaltacak

Toyota Genel Müdürü Akio Toyoda, otomotiv sektöründe ayakta kalmanın zorluklarına dikkati çekti.







Japon otomobil devi Toyota Motor, çip (yarı iletken) temininde aksaklığın devam etmesi sebebiyle küresel otomobil üretimini kasım ayında yüzde 15 azaltarak 150 bin adet seviyesine düşürecek.





Güney Asya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen artışın otomobil parçaları için tedarik zincirini kırmasının akabinde Toyota, 2021 yılı eylül-ekim döneminde üretimi yüzde 40 kısmayı planlıyor.





Toyota 2021 mali yılı için küresel üretim planını değiştirmeyerek 9 milyon adet seviyesinde tutmaya devam edecek. Nikkei’nin haberine göre şirket içinde bir kaynak bazı belirsizliklerin sürmesini beklediğini kaydetti.





GÜNEY ASYA’DA COVID-19 VAKA SAYISI DA ARTIYOR







Japon otomotiv devi eylül sonlarında yaptığı bir tahmine göre, ülke içi üretimini 50 bin araç ve denizaşırı üretimini ise 100 bin araca kadar azaltacak. Gelecek ayki üretim hacminin kasım sonlarındaki seviyesi olan 820 bin adet civarında gerçekleşmesi bekleniyor.





Oto üreticilerinin karşı karşıya kaldığı çip ve parça yetersizliği Eylül ayında, Kovid-19 vakalarındaki güçlü artış ile birlikte daha da arttı.





Toyota, üretimin halihazırda aksamasıyla birlikte, şimdilerde Çin’de süregelen elektrik darlığının etkilerinin gelecekte daha da fazla hissedileceğini kabullenmeye başlıyor.







Toyota eylül ayında yıllık üretim tahminini 9 milyon adete indirdi. Bu revizyon, şirketin ilk tahminin yüzde 3 ya da 300 bin adet altında. Toyota’nın tedarikçilerinden biri çip krizinin devam edeceğini bildirdi.





Toyota konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.