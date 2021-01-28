Toyota, Volkswagen'ı tahtından etti

Toyota, 2020 yılında 9,53 milyon adet taşıt satışıyla dünyanın en fazla satılan araç markası oldu. 2019 yılında lider olan Volkswagen ise 9,31 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Böylece Toyota, 5 yıl sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.







2020 yılı yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle otomobil üreticileri için zorlu bir yıl oldu. IHS Markit verilerine göre, araç talebi yıl sonuna doğru toparlansa da fabrikaların ve teşhir salonlarının kapanmasıyla toplam satışlar 2019'a kıyasla yüzde 14 düştü.





10 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI





2020'de Volkswagen'in yolcu otomobili satışları yüzde 25 düşüşle 10 milyonun altına indi. Toplam satışları da yüzde 15 düşerek yaklaşık 10 yılın en kötü satış performansını kaydetti.





Koronavirüs gibi olumsuz faktörlere rağmen küresel otomobil satışları 2020'deki 76,8 milyon adet seviyesinden 2021'de 84,4 milyona yükselecek.





Küresel satışların 2025'te ise 94,8 milyon adet seviyesine ulaşması bekleniyor.