Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota, Volkswagen'ı tahtından etti /28 Ocak 2021 10:20

Toyota, Volkswagen'ı tahtından etti

Japon otomotiv devi Toyota, 2020'de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen'i tahtından etti.

SHABER3.COM

Toyota, 2020 yılında 9,53 milyon adet taşıt satışıyla dünyanın en fazla satılan araç markası oldu. 2019 yılında lider olan Volkswagen ise 9,31 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Böylece Toyota, 5 yıl sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.

2020 yılı yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle otomobil üreticileri için zorlu bir yıl oldu. IHS Markit verilerine göre, araç talebi yıl sonuna doğru toparlansa da fabrikaların ve teşhir salonlarının kapanmasıyla toplam satışlar 2019'a kıyasla yüzde 14 düştü.

10 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

2020'de Volkswagen'in yolcu otomobili satışları yüzde 25 düşüşle 10 milyonun altına indi. Toplam satışları da yüzde 15 düşerek yaklaşık 10 yılın en kötü satış performansını kaydetti.

Koronavirüs gibi olumsuz faktörlere rağmen küresel otomobil satışları 2020'deki 76,8 milyon adet seviyesinden 2021'de 84,4 milyona yükselecek. 

Küresel satışların 2025'te ise 94,8 milyon adet seviyesine ulaşması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Toyota, Volkswagen'ı tahtından etti Sonraki Haber >>

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:12