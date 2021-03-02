Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte yılın en iyi otomobili /02 Mart 2021 10:37

İşte yılın en iyi otomobili

Japon otomotiv devi Toyota'nın Yaris model aracı "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçildi.

SHABER3.COM

İsviçre'de Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında yapılan etkinlikte Toyota Yaris, Fiat 500 ve Skoda Octavia gibi markaları geride bırakmayı başardı.

Yaris, 266 puan almayı başarırken onu, 240 puanla Fiat 500, 239 puanla Cupra Formentor, 224 puanla VW ID.3 takip etti. Skoda Octavia, 199; Land Rover Defender 164 ve Citroen C4 143 puan aldı.


Daha önce 2000 yılında birinci nesil Yaris ve 2005'te Prius, bu ödülün sahibi olmuştu.

Yeni Yaris, ilk kez Avrupa'nın en çok satan otomobili seçilmişti.

Toyota Motor Avrupa Başkan Yardımcısı Matt Harrison, başarıyı "Bu şimdiye kadarki en iyi Yaris ve tıpkı Akio Toyoda'nın istediği gibi, şimdiden müşterilerimizin yüzünü güldürüyor." şeklinde değerlendirdi.

Finale kalan tüm otomobiller, 22 ülkeden 59 jüri üyesi tarafından test edildi.

Finalistlerden dördü elektrikli veya hibrit model

Bu yıl finale kalan listedeki dört araç elektrikli veya hibrit modellerdi.

2020 ödülü için de en iyi dört finalistin hepsi ya tamamen elektrikli modellerdi ya da üreticiler elektrikli versiyonlar sundu.

Geçen yıl her ikisi elektrikli olan Tesla Model 3 ve Porche Taycan, Peugeot 208'in arkasında kaldı.

2019 yılında İngiliz üreticinin ilk elektrikli aracı Jaguar I-Pace ve 2018'de Volvo XC40 Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte yılın en iyi otomobili Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:28