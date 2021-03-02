İşte yılın en iyi otomobili

Yaris, 266 puan almayı başarırken onu, 240 puanla Fiat 500, 239 puanla Cupra Formentor, 224 puanla VW ID.3 takip etti. Skoda Octavia, 199; Land Rover Defender 164 ve Citroen C4 143 puan aldı.
Daha önce 2000 yılında birinci nesil Yaris ve 2005'te Prius, bu ödülün sahibi olmuştu.
Yeni Yaris, ilk kez Avrupa'nın en çok satan otomobili seçilmişti.
Toyota Motor Avrupa Başkan Yardımcısı Matt Harrison, başarıyı "Bu şimdiye kadarki en iyi Yaris ve tıpkı Akio Toyoda'nın istediği gibi, şimdiden müşterilerimizin yüzünü güldürüyor." şeklinde değerlendirdi.
Finale kalan tüm otomobiller, 22 ülkeden 59 jüri üyesi tarafından test edildi.
Finalistlerden dördü elektrikli veya hibrit model
Bu yıl finale kalan listedeki dört araç elektrikli veya hibrit modellerdi.
2020 ödülü için de en iyi dört finalistin hepsi ya tamamen elektrikli modellerdi ya da üreticiler elektrikli versiyonlar sundu.
Geçen yıl her ikisi elektrikli olan Tesla Model 3 ve Porche Taycan, Peugeot 208'in arkasında kaldı.
2019 yılında İngiliz üreticinin ilk elektrikli aracı Jaguar I-Pace ve 2018'de Volvo XC40 Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi.