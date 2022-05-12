TPAO'dan gaz değil borç fışkırdı

TPAO’nun kamu ve özel bankalardan sondaj gemileri için 3 milyar 231 milyon dolarlık kredi kullandığı, bu kredilere faiz olarak yaklaşık yüzde 30 oranında 956 milyon dolar ödemeyi taahhüt ettiği ortaya çıktı.



TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) denetimiyle çalışmalarına başladı. Sayıştay ve TPAO temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iktidarın seçim malzemesi olarak kullandığı doğalgaz keşif ve sondaj çalışmalarının yanı sıra kurumun ekonomik yıkımına neden olan kredi kullanımları gündeme geldi.



Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre TBMM KİT Komisyonu’ndaki toplantıda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Kurumun 2020 ve 2021’de yaşanan ekonomik ve ticari sorunlara rağmen kar eden ender kuruluşlar arasında yer aldığını söyleyen Bilgin, doğalgaz sondaj çalışmalarının başarıya ulaşması durumunda kar oranlarının daha yüksek oranlara çıkacağını söyledi.



CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ise TPAO’nun kamu ve özel bankalardan 3 milyar 231 milyon dolar tutarında kredi kullandığına dikkati çekti.Döviz kurunda sadece bir yılda yüzde 80’in üzerinde artışın yaşandığını anımsatan Yavuzyılmaz, “Bu krediler için ödenmesi gereken faiz toplamı 956,4 milyon dolardır. Borcun yüzde 30’u. Toplam borç 4.1 milyar dolara ulaşmıştır. Ödenen faizle, bir sondaj gemisi daha alınabilirdi. Neden TL tercih edilmedi. Açıklanmalı” dedi.



Kurumun gelirlerinin üçte ikisinin döviz cinsinden olduğunu ifade eden TPAO Genel Müdürü Bilgin, “Kredilerimizi döviz cinsinden kullanmakla aslında kur riskinden uzak kalmış oluyoruz. Kurum menfaatini korunmuş oluyoruz” dedi. Bilgin, kredilerin geri ödemesinin ise yedi yıl içerisinde yapılacağını söyledi.