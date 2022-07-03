Samanyolu Haber /Dünya / Trablus, Tobruk ve Bingazi... /03 Temmuz 2022 21:41

Trablus, Tobruk ve Bingazi...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterilerle ilgili bir mesaj yayınlandı ve itidal çağrısında bulunuludğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Vladimir Astapkoviç imzası taşıyan habere göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki protestolar kapsamında itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yayınlanan mesajda “Genel Sekreter, 1 Temmuz'da Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ediyor. Barışçıl gösteri yapma hakkını tanıyarak, tüm protestocuları şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye çağırıyor. Genel Sekreter, tüm aktörleri istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyor. Genel Sekreter, Libyalı aktörleri, bölünmeleri derinleştiren ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir araya gelme çağrısında bulunuyor” denildi.


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