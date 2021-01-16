Samanyolu Haber /Spor / Trabzon 1 puanı son dakikada kaptı /16 Ocak 2021 23:14

Trabzon 1 puanı son dakikada kaptı

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'un konuğu olan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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Trabzonspor'un Süper Lig'de iki maçlık galibiyet serisi sona ererken, Antalyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. 

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Amilton kaydetti. Trabzonspor'a puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Benik Afobe'den geldi. 

Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm'ün 33. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Trabzonspor ise maçın 12. dakikasında Caleb Ekuban ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun akabinde Antalyaspor 25 puan, Trabzonspor ise 27 puanla haftayı tamamladı. 
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