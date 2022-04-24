Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon, Adana’da kazandı; şampiyonluğa 1 puan kaldı /24 Nisan 2022 00:41

Trabzon, Adana’da kazandı; şampiyonluğa 1 puan kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden lider Trabzonspor, puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavililer ligde kalan 4 maçından sadece 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan çekişmeli karşılaşmayı lider Trabzonspor 3-1 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Peres ve 12. dakikada Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti.


Adana Demirspor'un tek sayısı ise 75. dakikada Arjantinli oyuncusu Vargas'tan geldi. Adana Demirspor 90+3. dakikada Loic Remy ile penaltıdan yararlanmadı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran lider Trabzonspor, kalan 4 maçtan sadece 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İki haftadır kazanamayan Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.
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