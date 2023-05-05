Trabzon’da AKP’lilere ve belediye başkanına büyük tepki

Sözcü'nün haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi Yolkıran mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 37 kişi yaralanmıştı.



Yaşanan acı olay sonrasında yöre halkının 600 dilekçe toplayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yeni araç talep ettiği, belediyenin ise bu talebe “Talebiniz TULAŞ tarafından değerlendirmeye alınmış olup, yapılan optimizasyon çalışmaları kapsamında uygun bulunmamıştır. ‘Mevcut planlanmış olan sistemde hizmet verilmeye devam edilecektir' şeklinde sonuçlanmıştır” cevabını verdiği ortaya çıkmıştı.



CENAZE YAKINLARININ TEPKİSİ BÜYÜKTÜ



Kazada hayatını kaybeden Azra Akgün, Fadime Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci için bugün Akpınar Mahallesi Merkez İlköğretim okulu önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde hayatını kaybedenlerin yakınları ve mahalliler törene katılmak üzere bölgeye gelen AKP Trabzon Milletvekili adayı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, AKP'li siyasetçilere ve AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na büyük tepki gösterdi.



AKP'LİLERİ VE BELEDİYE BAŞKANINI YUHALADILAR



Öfkeli vatandaşlar, AKP'lileri yuhalayarak cenaze töreninden ayrılmalarını istediler. Akpınar güzergahına yeni otobüs taleplerinin görmezden gelindiği için kazanın yaşandığını düşünen vatandaşlar, “Seçim için en iyi otobüsleri yolluyorsunuz buraya, buraya oy istemeye geliyorlar, bundan sonra otobüs göndermesinler buraya, biz sustukça böyle devam edecek, buradan gitsinler” diyerek seslerini yükselttiler.



OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARACIN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ



Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bir kadın, otobüs şoförünün gözaltına alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Otobüs şoförünün kullandığı aracın bozuk olduğunu söylediğini ifade eden kadın, “Şoförün kullandığı aracın “Şoförümüz iyileşir iyileşmez, onu karakola çekenlerden hesabını soracağız. Kimse o çocuğun kılına dokunamayacak. O çocuk ‘bas bas bu otobüs gitmez” dedi. Ekmek parası için anahtarı atıp gidemedi. Suçlu neden kravatlılar değil de bizim şoförümüz olacak. Kesinlikle şoförü ifadesi alınması için yollamayacağız” diyerek tepki gösterdi.



BELEDİYE BAŞKANI ÖN SAFTA YER ALMADI



Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.