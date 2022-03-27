Trabzon Emniyeti, hurma ve zeytinde örgüt arıyor

Eşi beş yıldır hapiste olan, iki çocuk annesi KHK’lı Menekşe Turen’in de olduğu 7 kadın Trabzon Emniyetinde 5 gündür gözaltında tutuluyor.







Bold'da yer alan habere göre Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen yeniden yapılanma operasyonları kapsamında gözaltına alınan Menekşe Turen’in de olduğu 7 kadın birbirleriyle alışveriş yaparak terör örgütüne finansman sağlamakla suçlanıyor.





İddialara göre eşleri cezaevinde olan ve geçim için gıda malzemeleri satan kadınlara gözaltında birbirlerine verdikleri siparişler soruldu. Sorguda polisin, siparişe konu olan hurma ve zeytinyağının şifre olduğu yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.





Soğuk ve karanlık odalarda tek tek ve ayrı ayrı tutulduğu öğrenilen kadınların gözaltı süresinin dört gün daha uzatıldığı öğrenildi.