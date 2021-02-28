Trabzon-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu

Süper Lig’de 27’inci haftanın en önemli maçında Trabzonspor Akyazı Stadı’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlıyor.







Abdullah Avcı ile son 7 maçında 7 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına ortak olan bordo mavililer 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe’yi devirerek muhteşem çıkışını sürdürmenin peşinde.





Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı hafta puan olarak geri düşmek istemeyen sarı lacivertliler ise büyük maç olarak görülen Trabzon deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de silkelenmek istiyor.





İLK 11’LER BELLİ OLDU:





Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny





Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam