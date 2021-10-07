Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon Havalimanı’nda bomba ihbarı /07 Ekim 2021 12:34

Trabzon Havalimanı’nda bomba ihbarı

Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.

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Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan Cezire Havayolları’na ait uçaktaki yolcular tahliye edilirken, uçakta da arama başlatıldı.

Bu sabah Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayolları’na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray’den geçirilerek kontrol ediliyor. Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.
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