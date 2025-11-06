Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon-Soçi yolcu feribot seferleri başladı /06 Kasım 2025 11:54

Trabzon-Soçi yolcu feribot seferleri başladı

14 yıllık aradan sonra, Trabzon ve Sochi arasındaki yolcu feribotu seferleri yeniden başladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Seferleri gerçekleştirecek olan "Seabridge" feribotu, 1991 yılında inşa edildi ve 2024 yılında modernizasyon geçirerek yenilendi. Gemi, 450 yolcu kapasitesine sahip ve yolcularına kafe ve restoran hizmeti de sunuyor. Gemideki tüm kurtarma sistemlerinin çalışır durumda olduğu belirtildi.

Lider Line şirketine ait "Seabridge" adlı feribot, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen seferinin ardından Türk limanından ayrılarak Rusya'ya doğru ilk yolculuğuna çıktı. Yolculuğun yaklaşık 12 saat sürmesi bekleniyor.

Yüksek Talep ve Gelecek Planları

Bilet fiyatlarının 55 Amerikan Doları'ndan başladığı seferlerde, ilk yolculuklar için maksimum indirim uygulanıyor. Bilet satışlarının başlamasından itibaren, özellikle Kasım ve Aralık ayındaki tatil dönemleri için yoğun talep olduğu aktarıldı. Şirket, gelecekte feribotla araç taşımacılığı da yapmayı planlıyor.

Sochi-Trabzon hattı, daha önce 1993-2011 yılları arasında feribot seferlerine ev sahipliği yapmıştı. 14 yıllık uzun bir aranın ardından hat, haftada iki kez yapılacak düzenli seferlerle tekrar açılmış oldu.
