Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon Valiliği’nden TRT personeline emir yazısı /25 Kasım 2019 09:32

Trabzon Valiliği’nden TRT personeline emir yazısı

Trabzon Valiliği, TRT Trabzon Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, “TRT personelinin valilik izni olmadan sosyal medya hesaplarında görev alanı dışında hiçbir açıklama yapmayacağını, yaptığı takdirde personel hakkında disiplin işlemi başlatılacağını” bildirdi.

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Trabzon Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden, Vali İsmail Ustaoğlu imzasıyla, TRT Trabzon Müdürlüğü’ne “Basına bilgi, demeç verme ve sosyal medya kullanımı” konulu bir yazı gönderildi. Müdürlüğe gönderilen yazıda, “Valilik izni olmadan hiçbir kamu personelinin basın açıklaması yapmaması” emredildi. Kamu personelinin, WhatsApp dahil hiçbir sosyal medya hesabından siyasi içerikli paylaşımda bulunmayacağının belirtildiği açıklamada, “Bulunursa, ilgili, sıralı amirleri tarafından haklarında disiplin işlemi başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, kurumların sosyal medya hesaplarından, görev alanlarına giren hizmetler dışında paylaşımda bulunulmayacak ve haber yapılmayacaktır” da denildi. 

TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ
TRT Trabzon Müdürü Sami Serdar Şişman ise valilikten gönderilen yazıyı “tüm personele duyurulması” emriyle şu birimlere gönderdi: “Haberden Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Radyodan Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Verici İşletmelerinden Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Satınalma Servisi, Muhasebe Servisi, Koruma ve Sosyal İşler Servisi ile Ulaşım Hizmetleri Servisi.” 
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