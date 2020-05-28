Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'a göktaşı mı düştü? /28 Mayıs 2020 00:40

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Sosyal medyada başta Trabzon olmak üzere Artvin, Erzurum, Erzincan ve Muş civarlarına göktaşı (meteor) düştüğü iddia edildi. Görenlerin şaşkınlıkla seyrettiği vak'anın tam olarak ne olduğu hâlâ sır.

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'da ikamet edenler bir ışık topu gördüklerini iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gökyüzünü kaplayan parlaklığın göktaşı olduğunu iddia etti. 

Dün akşam 20:30 sularında Doğu Karadeniz illerinde şaşırtan bir hava olayı gözlemlendi.

Başta Rize, Trabzon ve Artvin illerinde olmak üzere birçok kişi gökyüzünde süzülen dev bir ışık parlaması gördü. 

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Akabinde ışık ani bir gürültüyle ortadan kaybolurken, arkasında yoğun bir duman bıraktı. Parlamaya gören bazı sosyal medya kullanıcıları "meteor" yorumunda bulundu. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, birçok ilden görünen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismi değerlendirirken, "Bunun meteor olayı olduğu kesin." dedi.

61saat.com isimli internet sitesinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı bilgilere göre, Emniyet'e şehrin birçok ilçesinden benzer ihbarlar geldi. 

Yetkililer gelişmeleri an be an takip ettiklerini belirtti, ancak fotoğraflara yansıyan parlaklık hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. 
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