Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'da 22 ayrı nokta başlayan orman yangınları bakın hangi örgüt üstlendi /24 Aralık 2019 21:36

Trabzon'da 22 ayrı nokta başlayan orman yangınları bakın hangi örgüt üstlendi

Trabzon'da 22 farklı noktada başlayan yangınlarla ilgili bir açıklama geldi. PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı grup yangınları üstlendi.

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Trabzon'da 22 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının ardından PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı grup, yangınları kendilerinin çıkardığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Trabzon'da 22 ayrı noktada yaşanan orman yangınlarına ilişkin PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı gruptan açıklama geldi.

Grup, orman yangınlarını kendilerinin çıkardığını duyurdu.

Açıklamada yangında 10 evin yandığı belirtilirken, yangının yayla evlerine doğru ilerlediği öne sürüldü.

YANGINLARDA SON DURUM

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangını sayısı 69'a ulaşırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yaptığı açıklamada "Sabotaj bulgusu yok" demişti.

Yangınların Trabzon'da 6 ilçe ve 8 noktada devam ettiği, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladığı bildirildi. Giresun'da merkez ve 7 ilçede çıkan 15 örtü yangınından 14'ünün söndürüldüğü, birinin ise devam ettiği açıklandı.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çıkan yangınlardan 55,1 hektar alan etkilenmiştir. Yangınlar ağırlıkla örtü yangını şeklinde olup köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında meydana gelmiştir" denildi.

ANIZ YAKANLARA İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Giresun'un 15 hektarlık alanda yangın çıkan Yağızdere ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları ile beraber anız yakılması sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu belirtildi.
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