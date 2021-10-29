Samanyolu Haber /Spor / Trabzon'daki Karadeniz derbisinde 3 gol vardı /29 Ekim 2021 22:10

Trabzon'daki Karadeniz derbisinde 3 gol vardı

Süper Lig'de yenilgisiz lider konumda bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u da 2-1'lik skorla geçerek zirvedeki yerini korudu.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 

Çaykur Rizespor, 22. dakikada Damjan Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da Djaniny 43. dakikada penaltı vuruşu ile skora eşitliği getiren golü attı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 73. dakikada Nwakaeme, bordo-mavilileri öne geçiren golü kaydetti. 

Lider Trabzonspor, bu maç ile puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 4 puan ile son sırada kaldı. 

Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

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