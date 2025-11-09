Türkiye-Rusya ilişkilerinde problem mi var: Trabzon'dan giden feribot alınmadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus haber ajansı Interfax'a konuşan gemi işletmecisi SVS Shipping şirketinin yetkilisi Sergey Turkmenyan, "3 günlük beklemenin ardından feribota Soçi limanına giriş izni verilmedi ve feribot Trabzon'a geri dönüyor" açıklamasını yaptı.





Turkmenyan, gemideki yolcuları Rusya topraklarına indiremeden Türkiye'ye dönmek zorunda kalacaklarını doğruladı. Gemide 18'i Rus, 2'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 yolcunun bulunduğu belirtildi.





Kapsamlı denetim ve güvenlik normları





Feribot dün sekiz saat süren kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Dalgıçlar tarafından geminin dip kısmı incelendi ve hazırlanan denetim raporunun olumlu olduğu belirtildi. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen feribota limana giriş izni verilmedi.





Krasnodar Bölgesi yönetiminin güvenlik konularının çözülmesini talep etmesi üzerine nihai giriş iznini alamadığı aktarıldı.





Denizcilik şirketi yetkilisi Sergey Turkmenyan, çifte standart uygulandığını öne sürerek, "Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi 1.100 yolcuyla hiç sorun yaşamadan limana girerken, 20 yolculu feribotumuzun iki gündür bekletilmesini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.