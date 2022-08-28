Trabzon'dan gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı’nda oynanan mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Trabzonspor’un galibiyet hasreti iki maça çıkarken, Galatasaray ise bu sezon deplasmandaki üçüncü maçında ilk kez puan kaybı yaşadı.
Kaleci Uğurcan’ın yanı sıra Bakasetas, Visca, Abdülkadir gibi isimlerden yoksun olan Trabzonspor, hücumda zaman zaman tutuk kaldı. Galatasaray ise üç isabetli şut çektiği ilk yarıda skoru değiştiremedi.
İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. Savunma arkasına yapılan koşularla etkili olan sarı-kırmızılı takım bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında ise iki takım da peş peşe tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Trabzonspor’un genç kalecisi Taha, ilk yarıda Mertens’e ikinci yarıda ise Kerem’e kritik pozisyonlarda gol izni vermedi.
İkinci yarıda iki takım da sadece birer isabetli şut çekebildi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede takımlar hücumda organize olamadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor ile Galatasaray haftayı 7’şer puanla tamamladı.
Ligin 5. haftasında Trabzonspor, Cuma günü Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise 5 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edecek.
İLK TEHLİKE TREZEGUET İLE GELDİ
10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet, Boey’den sığrıldıktan sonra şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top direği yalayarak kornere gitti.
MERTENS’E TAHA’DAN İZİN YOK
Galatasaray 31. dakikada gole çok yaklaştı. Mertens kendi yarı sahasında kazandığı toptan sonra Seferovic ile verkaç yaptı. Sağ kanatta Yunus’u hareketlendiren Belçikalı yıldız, bomboş pozisyonda Yunus’un pasıyla ceza sahasında buluşan Mertens’in yerden vuruşunu genç kaleci Taha kurtardı.
AVCI’DAN DEVREDE İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. Siopis ve Djaniny’yi alan Avcı, yeni transfer Gbamin ile Kouassi’yi oyuna sürdü.
Galatasaray ise ikinci yarıya aynı kadroyla çıktı.
TOREIRA SAKATLANDI
Galatasaray’da Lucas Toreira sakatlanarak oyundan çıktı. 69. dakikada yerde kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, 74. dakikada kendisini bir pozisyon sonrası yere bıraktı ve kale çizgisinden çıkarak yerini Berkan’a bıraktı.
TREZEGUET VURDU, MUSLERA İKİ HAMLEDE
77. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Trezeguet’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Muslera yüksekten gelen topu çeldi ve kaleye doğru giren topu iki hamlede kontrol etti.
GOMIS KAÇIRDI!
Oyuna 65. dakikada Seferovic’in yerine dahil olan Gomis, 78. dakikada Mertens’in pasında ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören noktadan sert şut çekti ancak top yandan auta gitti.
TAHA MUTLAK GOLÜ ÇIKARDI!
85. dakikada Galatasaray, Trabzonspor yarı sahasında etkili oldu. Sarı-kırmızılı takımda Berkan’ın ceza sahasına girmek isterken seken top Kerem Aktürkoğlu’nun önüne düştü. Kerem’in sol ayağıyla yerden çektiği şutu genç kaleci Taha ayağıyla uzanarak çeldi.