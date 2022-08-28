Trabzon'dan gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı’nda oynanan mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Trabzonspor’un galibiyet hasreti iki maça çıkarken, Galatasaray ise bu sezon deplasmandaki üçüncü maçında ilk kez puan kaybı yaşadı.





Kaleci Uğurcan’ın yanı sıra Bakasetas, Visca, Abdülkadir gibi isimlerden yoksun olan Trabzonspor, hücumda zaman zaman tutuk kaldı. Galatasaray ise üç isabetli şut çektiği ilk yarıda skoru değiştiremedi.





İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. Savunma arkasına yapılan koşularla etkili olan sarı-kırmızılı takım bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında ise iki takım da peş peşe tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Trabzonspor’un genç kalecisi Taha, ilk yarıda Mertens’e ikinci yarıda ise Kerem’e kritik pozisyonlarda gol izni vermedi.





İkinci yarıda iki takım da sadece birer isabetli şut çekebildi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede takımlar hücumda organize olamadı.





Bu sonucun ardından Trabzonspor ile Galatasaray haftayı 7’şer puanla tamamladı.





Ligin 5. haftasında Trabzonspor, Cuma günü Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise 5 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edecek.